Auxiliar do Remo celebra goleada e classificação: 'Conseguimos neutralizar'

O Remo garantiu sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil com uma atuação agressiva e uma vitória incontestável por 4 a 0 sobre o Grêmio Atlético Sampaio (GAS), na noite desta quarta-feira (26), no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). Após o jogo, o auxiliar técnico Neto Pajola analisou o desempenho da equipe e destacou o trabalho do setor de análise do Leão.

"Estudamos muito a equipe do GAS, sabemos que a Copa do Brasil é uma competição muito traiçoeira, então sabíamos que não podíamos baixar o nível de atuação em nenhum momento. Nosso setor de análise fez um estudo muito convincente e profissional da equipe do GAS, onde conseguimos anular os pontos positivos do adversário e explorar as deficiências que eles deixaram", afirmou Pajola, que comandou o time devido à suspensão do técnico Rodrigo Santana.

Para o auxiliar, que comandou a equipe à beira do gramado porque o técnico Rodrigo Santana estava cumprindo suspensão, o Remo mostrou solidez ao longo dos 90 minutos, dificultando a criação de jogadas do GAS. Ele discordou que a equipe de Roraima tenha criado muitas chances de perigo.

"Não acho que eles criaram perigo assim. Conseguimos anular bem a equipe deles, não tiveram criação, só chute de longe. Isso vem acontecendo em outras competições também, temos conseguido anular as equipes adversárias, impedindo que entrem jogando pelo chão. Quando finalizam, é sempre de fora da área ou em erros individuais nossos, mas coletivamente estamos muito bem", analisou o auxiliar.

No segundo tempo Leão fez três gols e matou o jogo (Ascom Remo)

No segundo tempo, quando o jogo estava 1 a 0, Pajola afirmou que as mudanças contribuíram para a construção da goleada. "Fizemos a leitura do momento do jogo e colocamos o Castro. O Alan sentiu e tivemos que tirá-lo. Com isso, ganhamos mais força no meio de campo, usamos melhor os espaços que eles deixaram e conseguimos criar mais situações de gol. Além disso, ficamos ainda mais sólidos defensivamente. A equipe vem assimilando bem as ideias, jogamos o Jaderson como ala e tivemos mais qualidade nas transições. Depois, Maxwell e Adaílton entraram e imprimiram muita velocidade", disse.

O desempenho ofensivo também foi elogiado. Com mais de 20 gols marcados no ano, o ataque remista é o melhor do Parazão e mostrou sua força na competição nacional. "Todos do nosso setor ofensivo vêm fazendo gols. Não dependemos só do Vizeu ou do Ytalo. Temos o Adaílton, o Maxwell, o Pedro Rocha, o Dodô. Todos têm criado grandes oportunidades, e isso nos deixa muito felizes", comemorou Pajola.

Mesmo com alguns momentos de pressão do adversário, Pajola acredita que o Remo manteve o controle da partida. "Eles cresceram, mas não nos envolveram. Conseguimos encaixar bem a marcação. O GAS tem um ataque muito rápido, mas nossa área estava sempre bem preenchida, e o setor defensivo trabalhou muito bem hoje", destacou o auxiliar técnico. "Eles tiveram chances, algumas bolas na trave, mas não criaram muitas dificuldades. Conseguimos neutralizar bem a equipe do GAS", disse.

Com a classificação garantida, o Remo agora se prepara para enfrentar o Criciúma na próxima fase da Copa do Brasil, prevista para o dia 5 de março, em partida única também, quem perder está fora. O Leão Azul segue invicto na temporada.