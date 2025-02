Quem é o adversário do Clube do Remo na próxima fase da Copa do Brasil?

Apesar de alguns sustos, o Clube do Remo confirmou o amplo favoritismo, marcou 4 vezes contra o Grêmio Atlético Sampaio (GAS), em Roraima, e se classificou sem grandes dificuldades para a próxima fase da Copa do Brasil.

Na próxima etapa, o Leão Azul vai receber, no Mangueirão, o Criciúma. O time catarinense venceu o Operário-MS na última terça-feira (25), no estádio Jaques da Luz, em Campo Grande, por 1 a 0, garantindo sua classificação para a próxima fase. O gol da vitória foi marcado por Morelli, no primeiro tempo.

A expectativa é grande por nova classificação azulina, afinal o Clube de Periçá vai contar com a força do Fenômeno Azul. Mais que isso: conta com Felipe Vizeu e Pedro Rocha, que conhecem bem o clube catarinense e, quem sabe, podem marcar contra o ex-time confirmando a "Lei do Ex".

