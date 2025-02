Criciúma vence o Operário-MS, avança na Copa do Brasil e pode encarar o Remo na segunda fase

Em Boa Vista, o Remo tem um jogo importante contra o GAS-RR. As equipes disputam uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil 2025. Mesmo sem ainda terem entrado em campo, o adversário da próxima etapa já está definido: o Criciúma.

O time catarinense venceu o Operário-MS na última terça-feira (25), no estádio Jaques da Luz, em Campo Grande, por 1 a 0, garantindo sua classificação para a próxima fase. O gol da vitória foi marcado por Morelli, no primeiro tempo.

Agora, a equipe aguarda a definição do duelo entre Remo e GAS, de Roraima, para conhecer seu adversário na segunda etapa. O Criciúma já conquistou a Copa do Brasil uma vez, em 1991, de forma histórica.

Além da classificação, o clube catarinense receberá a cota milionária de R$ 1.543.500, quantia que também será paga ao Remo caso o time avance na competição. Ambas as equipes fazem parte do grupo II, representando a Série B do Brasileirão.

Duelo de Leões

O Leão Azul enfrentará o Leão Dourado em Boa Vista, Roraima, nesta quarta-feira (26). O duelo é eliminatório, sem jogo de volta. Nesta edição, também não há vantagem para o empate do time visitante; assim, caso a partida termine empatada, a decisão será nos pênaltis.

O Remo é o grande favorito para o confronto. No entanto, na última edição da Copa do Brasil, o clube azulino foi eliminado na estreia pelo Porto Velho-RO, ao perder por 1 a 0. Esse resultado foi a primeira surpresa do torneio