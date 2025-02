Em Belém, Fluminense treina no Baenão antes de jogo contra o Águia de Marabá

Após o Flamengo, foi a vez do Fluminense utilizar as dependências do estádio do Remo, o Baenão, para treinar. A equipe carioca está em Belém para a partida contra o Águia de Marabá, que ocorrerá nesta quarta-feira (26), no Mangueirão, válida pela primeira fase da Copa do Brasil.

Na terça-feira (25), o Tricolor realizou o último treinamento antes da partida contra o Azulão no estádio Baenão. Por meio das redes sociais, o time compartilhou alguns momentos do treino.

"No Baenão, em Belém, o Time De Guerreiros fechou a preparação pra estreia na Copa do Brasil!", publicou o clube nas redes sociais.

Esta é a segunda vez, neste ano, que o Leão Azul cede o Baenão para equipes de fora do Estado treinarem. Durante a Supercopa, o Flamengo utilizou a estrutura do estádio azulino para se preparar para o jogo contra o Botafogo.

Embora discretos na capital paraense, os jogadores do Fluminense foram tietados na chegada ao hotel onde estão hospedados, no centro da cidade. Vários atletas pararam para tirar fotos e distribuir autógrafos.

Para a partida, o time não poderá contar com o zagueiro Thiago Silva e o volante Facundo Bernal, que se recuperam de lesão e não vieram para Belém. Com isso, Mano Menezes aproveitou o treino para realizar os últimos ajustes e definir o time que começará jogando no Mangueirão.

Este será o segundo confronto entre as equipes na Copa do Brasil. Em 2009, as equipes se enfrentaram e o Águia venceu em Belém, pelo placar de 2 a 1, mas foi derrotado no Maracanã, no Rio de Janeiro, por 3 a 0, sendo eliminado pelo clube carioca.

A partida entre o Águia de Marabá e o Fluminense ocorrerá nesta quarta-feira (26), às 19h30, no Mangueirão. O duelo terá transmissão de OLiberal.com.