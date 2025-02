Copa do Brasil: Ingressos de Águia x Fluminense em Belém estão à venda; veja preços e onde comprar

O Águia de Marabá terá pela frente o Fluminense-RJ, na próxima quarta-feira (26), às 19h30, no Mangueirão, em Belém, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. O Azulão é um dos representantes do Pará na competição mais democrática do futebol brasileiro e iniciou as vendas de ingressos para a partida de forma online e também presencial.

A equipe paraense divulgou os preços e os setores disponíveis para os torcedores tanto do Azulão, quanto do Tricolor das Laranjeiras. Quem quiser acompanhar o confronto entre Águia x Fluminense pode adquirir o bilhete de forma online, no site Ingresso de Vantagem. Os bilhetes estão custando os valores de R$80 o setor de arquibancada e R$40 (meia-entrada). Já o setor de cadeiras está no valor de R$160 e R$80 (meia-entrada).

O torcedor que quiser comprar o ingresso físico, pode adquirir os bilhetes a partir desta segunda-feira (24), nas Lojas Líder Canudos, Líder Quintino, além do Líder do Shopping Castanheira, na BR-316.

Águia x Fluminense se enfrentam pela Copa do Brasil,2025, decidindo uma vaga na segunda fase da competição. Com o novo regulamento, o time visitante não possui mais a vantagem do empate, então em caso de igualdade no placar, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

Os dois clubes já se enfrentaram pela Copa do Brasil de 2009. No jogo de ida, também em Belém e no Mangueirão, o Águia derrotou o Fluminense pelo placar de 2 a 1, com gols de Aleílson e Sinézio, com Fred descontando para o time carioca. Na partida de volta, no Maracanã, o Tricolor sapecou 3 a 0 no Azulão, gols de Maicon (duas vezes) e Edson Ratinho, e avançou na competição.