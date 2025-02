Águia contesta decisão da CBF e aciona STJD para tentar jogar contra Fluminense no Rosenão

A decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de levar a partida entre Águia de Marabá e Fluminense para o Mangueirão, em Belém, não foi bem recebida pelo clube paraense. O Azulão esperava mandar o jogo no estádio Rosenão, em Parauapebas (a cerca de 170 Km de Marabá), e demonstrou insatisfação com a alteração. Para tentar reverter a decisão, a diretoria acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Em nota oficial publicada em suas redes sociais, o Águia lamentou a mudança e afirmou que o Rosenão, que passou por uma série de reformas recentemente, estava pronto para receber a partida. Segundo o clube, houve um "diligente trabalho" da Prefeitura de Parauapebas, da própria diretoria e da Federação Paraense de Futebol (FPF) para adequar o estádio aos padrões exigidos pela CBF.

"Entretanto, mesmo com os laudos, fotos e vídeos atestando as perfeitas condições do estádio, optou a CBF por alterar o local de jogo", afirmou o clube.

A revolta do Azulão também ecoa entre os torcedores, que criticam a centralização dos grandes jogos no Mangueirão. Para muitos, a decisão prejudica os fãs do Águia e da região, que perdem a chance de ver um grande evento esportivo de perto.

FPF explica veto ao Rosenão

Apesar das reclamações, o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, explicou que o veto ao Rosenão se deu pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos pela CBF. Segundo ele, foram feitas reformas significativas no estádio, mas a documentação e os ajustes estruturais não foram concluídos dentro do tempo estipulado.

"Desde que o Águia indicou o Rosenão, sabíamos que havia problemas estruturais, como a falta de laudos e a iluminação inadequada. No entanto, apoiamos a decisão do clube e fizemos uma força-tarefa para que tudo fosse atendido dentro do prazo estipulado pela CBF. Infelizmente, não conseguimos cumprir os prazos determinados", disse Gluck Paul.

Ainda assim, o mandatário destacou que a cidade agora tem um estádio renovado e apto para receber grandes partidas no futuro. Ele também afirmou que eventos-testes estão sendo realizados para comprovar as melhorias estruturais do Rosenão.

Mudança nas regras e polêmica

O Rosenão passou a ser uma opção para receber o jogo após mudanças nas regras da Copa do Brasil. A partir desta edição, estádios com capacidade inferior a 4 mil pessoas não podem ser utilizados, impossibilitando o uso do Zinho Oliveira, em Marabá. Assim, o Águia escolheu Parauapebas como alternativa.

Com a negativa da CBF, a diretoria do Azulão promete seguir na briga para jogar "em casa". O desfecho do caso agora está nas mãos do STJD, que deve avaliar o pedido do clube paraense nos próximos dias.