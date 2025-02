STJD nega recurso e Águia joga contra o Fluminense no Mangueirão

O Águia de Marabá não conseguiu reverter a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e terá que enfrentar o Fluminense, pela primeira fase da Copa do Brasil, no Estádio Mangueirão, em Belém, em jogo que acontece na próxima quarta-feira (26). O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou, nesta sexta-feira (21), o pedido do clube para disputar a partida no Rosenão, em Parauapebas.

A decisão encerra a tentativa do Azulão de atuar mais próximo de sua torcida, pois Parauapebas fica a cerca de 170 Km de Marabá. A insatisfação do clube com a determinação da CBF já havia sido manifestada anteriormente, levando a diretoria a recorrer ao STJD na esperança de mudar o local do jogo. Com a negativa, o Águia agora foca na logística para a partida na capital paraense.

"Infelizmente não tivemos sucesso nessa ação do STJD. Dessa forma, permanece o que foi agendado pela CBF. O jogo da 1ª fase da Copa do Brasil, entre Águia de Marabá e Fluminense, ocorrerá no Mangueirão, na cidade de Belém. Agora, todas as energias do clube se voltam para organizar a logística desse tão importante jogo para nosso clube", declarou Genésio Queiroga, diretor jurídico do Águia de Marabá.

A tentativa do clube de levar a partida para o Rosenão se deu após uma série de reformas do estádio e no apoio da Prefeitura de Parauapebas e da Federação Paraense de Futebol (FPF). No entanto, a CBF vetou a escolha alegando que os prazos para adequações estruturais e entrega da documentação não foram cumpridos dentro do período estipulado.

A decisão de manter o jogo no Mangueirão gerou críticas entre torcedores do Águia, que alegam perda da oportunidade de acompanhar um grande evento esportivo mais perto de casa. O clube lamentou o veto ao Rosenão e agradeceu o apoio recebido durante a tentativa de reverter a situação.