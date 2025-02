Copa do Brasil: jogo entre Águia e Fluminense vai ser no Mangueirão

O jogo entre Águia de Marabá e Fluminense, pela primeira fase da Copa do Brasil, será realizado no Mangueirão, em Belém. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou oficialmente a escolha do estádio, após vetar o pedido do Azulão para mandar a partida no Rosenão, em Parauapebas. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira (26), às 19h30.

A definição do Mangueirão já era especulada desde o sorteio dos confrontos, mas o pedido do Águia só foi oficializado depois que a CBF alegou que o Rosenão não atende aos padrões exigidos para jogos da competição. Segundo a entidade, o principal problema foi a iluminação do estádio, considerada insuficiente pelos técnicos da Confederação, o que poderia comprometer a transmissão da partida, que está sendo negociada com o serviço de streaming Amazon Prime.

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, explicou que a recusa também ocorreu pelo descumprimento de prazos estabelecidos pela CBF. O Rosenão passou por obras de revitalização recentemente, mas as melhorias não foram entregues a tempo para atender às exigências da entidade, segundo o dirigente.