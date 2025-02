CBF veta Rosenão e duelo entre Águia e Fluminense pela Copa do Brasil deve ir para o Mangueirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vetou a utilização do estádio Rosenão, em Parauapebas, para a partida entre Águia de Marabá e Fluminense, pela primeira fase da Copa do Brasil, marcada para a próxima quarta-feira (26). Segundo o Azulão, a entidade informou que o estádio não está de acordo com as normas impostas para jogos da competição.

De acordo com o Águia, o principal ponto questionado pela CBF foi a iluminação do estádio, avaliada negativamente pelos técnicos da entidade. Segundo membros da Confederação, esse problema prejudicaria a transmissão da partida, que está sendo negociada com o serviço de streaming Amazon Prime.

O clube marabaense ainda informou que a CBF determinou a transferência da partida para o Mangueirão, em Belém. O Águia, no entanto, deve recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Prazos não foram atendidos, diz FPF

Segundo o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, o veto ocorreu devido ao não cumprimento dos prazos impostos pela CBF. O mandatário afirmou que, nos últimos dias, o Rosenão passou por intensas obras de revitalização para que o estádio se adequasse às normas da entidade.

"Desde que o Águia indicou o Rosenão, sabíamos que havia problemas estruturais, como a falta de laudos e a iluminação inadequada. No entanto, apoiamos a decisão do clube e fizemos uma força-tarefa para que tudo fosse atendido dentro do prazo estipulado pela CBF. Infelizmente, não conseguimos cumprir os prazos determinados", disse Ricardo.

Apesar disso, o presidente destacou que a cidade agora tem um estádio "novo", com várias reformas realizadas. Inclusive, eventos-testes devem ser promovidos no local nos próximos dias.

"Na iluminação, fizemos um teste ontem. Amanhã haverá um jogo-treino para que esse novo equipamento seja testado. Na minha opinião, o estádio está pronto para qualquer jogo, mas eu compreendo a posição da CBF", argumentou.

Motivo da polêmica

O estádio Rosenão passou a ser cogitado para a realização da partida entre Águia e Fluminense devido a mudanças nas regras da Copa do Brasil para estádios. A partir deste ano, não é mais permitida a utilização de praças esportivas com capacidade inferior a 4 mil pessoas. Isso impossibilita que o estádio Zinho Oliveira, em Marabá, receba o duelo.