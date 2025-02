Em jogo decidido nos minutos finais, Tuna vence o Sampaio Corrêa e avança na Copa do Brasil

A Tuna Luso segue viva na Copa do Brasil! Em um jogo equilibrado e com chances para os dois lados, a Águia Guerreira conquistou uma vitória importante sobre o Sampaio Corrêa-MA por 1 a 0, garantindo vaga na próxima fase do torneio. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Dedé, já nos minutos finais, coroando a persistência da equipe cruzmaltina, que contou com a torcida em peso no estádio do Souza.

A partida começou com o Sampaio Corrêa tomando a iniciativa e pressionando nos minutos iniciais, principalmente com escanteios seguidos que forçaram a atenção defensiva dos donos da casa. A Tuna, por sua vez, foi se soltando aos poucos e respondeu com um chute perigoso de Jayme de fora da área. À medida que o tempo passava, a Tuna ganhava espaço e as investidas se tornaram mais frequentes, com Paranhos tendo boas oportunidades, mas parando na defesa adversária.

O equilíbrio seguiu no segundo tempo, com a Tuna criando boas jogadas e levando perigo ao gol do Sampaio. A bola passou muito perto do gol de Rhuan em finalizações de Tiago Bagagem e George, que exigiram boas defesas do goleiro. Mas foi apenas aos 39 minutos que o gol saiu: após uma jogada insistente dentro da área, Dedé aproveitou a sobra e estufou as redes, garantindo a festa da torcida tunante.

Mesmo estando atrás no placar, a Bolívia Querida não baixou a guarda e continuou insistindo pelo gol de empate. Aos 44, o Sampaio tentou a bola parada, enquanto a defesa tunante se desdobrou para abafar mais um ataque. Na sequência da jogada, Gabriel Furtado se precipitou e devolveu a posse para a Bolívia Querida, que não teve mais poder de reação e acabou dando adeus à Copa do Brasil.

Com a vitória, a Tuna Luso agora aguarda o vencedor do confronto entre Boavista e CSA para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil. A Águia Guerreira deixa o Souza classificada, à espera do 'bicho' de R$ 300 mil prometido pela diretoria em caso de classificação. O clube cruzmaltino, que já havia recebido R$ 830 mil pela classificação à primeira fase da competição, garantiu cerca de mais um milhão de reais aos seus cofres.