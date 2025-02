Comissão proíbe presença de ambulantes no Mangueirão e determina carga de ingressos pro Re-Pa

A Comissão de Avaliação de Condutas de Torcidas Organizadas e Segurança nos Grandes Eventos (CACTOSEG/CONSEP) se reuniu com representantes de Remo, Paysandu e órgãos de segurança para definir detalhes dos preparativos para o clássico Re-Pa, que ocorre no próximo domingo (23), no estádio Mangueirão, em Belém. Entre os pontos discutidos, a entidade determinou a proibição de ambulantes nas áreas de estacionamento e a redução da carga de ingressos para a partida.

Quem abordou os temas foi o presidente da comissão, o promotor José Maria Gomes Santos, do Ministério Público do Pará (MPPA). Segundo ele, o ponto mais sensível está relacionado à proibição de ambulantes nas dependências do estádio. O magistrado afirma que essa determinação é um "teste" para amenizar problemas de insegurança e violência ao redor do Mangueirão.

"O motivo da decisão é a segurança. Primeiro, porque estacionamento é lugar de carro, não de ambulantes. A presença deles nesse local atrapalha a mobilidade. Além disso, há uma questão de violência com essa população concentrada em um local de forma desorganizada. Estamos fazendo um teste no Re-Pa, mas isso não quer dizer que essa determinação não possa ser repensada", explica.

Outro ponto debatido diz respeito à redução da carga de ingressos. Atualmente, o estádio Mangueirão tem capacidade para 55 mil pessoas, segundo laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, para o clássico, serão comercializados apenas 47.576 bilhetes. Segundo o promotor, o número diz respeito à "capacidade de segurança" do estádio, conforme outro laudo, expedido pela Polícia Militar (PM).

"O estádio tem duas capacidades: a de escoamento, que é de 55 mil pessoas e foi aprovada por laudo dos bombeiros, e a de segurança, que é emitida pela PM. Essa última diz respeito ao conforto para assistir à partida de forma tranquila. O número de assentos no Mangueirão é de 45.311, excluindo os camarotes, a tribuna e os restaurantes. Além disso, teremos gratuidades e funcionários que trabalham durante o jogo. O que nós fizemos? Adotamos a capacidade de segurança e acrescentamos 5% ao público para incluir gratuidades e funcionários, totalizando cerca de 47 mil pessoas", disse.

Além disso, a reunião estabeleceu as seguintes deliberações:

Entrada de torcedores com água em copos ou sacoletas de plástico flexível e transparente, com limite de 300 ml;

Abertura dos portões do estacionamento e do estádio às 13h;

Proibição de aparelhagens, carros de som, raves e uso de som no estacionamento do Mangueirão.

Clássico com expectativa

Remo e Paysandu se enfrentam pela primeira vez nesta temporada no domingo, pela 7ª rodada do Parazão. A partida, inclusive, tem gerado muita expectativa por parte dos torcedores, que têm formado enormes filas para adquirir ingressos. Os remistas, inclusive, já esgotaram os bilhetes de arquibancada, enquanto os bicolores ainda têm vendas abertas.

A partida entre Remo e Paysandu começa às 17h. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.