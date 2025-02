Re-Pa na chuva? Saiba qual é a previsão do tempo para o clássico entre Remo e Paysandu

Remo e Paysandu se reencontram no próximo domingo (23), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paraense. As equipes já estão garantidas na próxima fase da competição, mas o clássico Re-Pa promete fortes emoções, pois será o primeiro do ano. Além da energia da torcida, a chuva é esperada para o confronto, visto que o Estado está na época do famoso Inverno Amazônico.

Nos últimos jogos, principalmente os realizados à noite, a chuva marcou presença. Com isso, o Núcleo de Esportes de OLiberal consultou a previsão do tempo para o dia do jogo.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para o domingo (23), com temperatura mínima de 24ºC e máxima de até 32ºC.

Segundo o Climatempo, há 97% de chances de chover na capital paraense. "A previsão do tempo para domingo é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde", diz o site. Além disso, há expectativa de uma noite chuvosa.

Para o horário da partida, entre 17h e 18h, há grandes chances de chover, com ventos de 8 km/h.

(Reprodução / Climatempo)

Esta não seria a primeira vez que a dupla Re-Pa jogaria com chuva. Contra a Tuna, no Mangueirão, o Remo enfrentou a água e venceu por 3 a 0. Já no duelo entre o Paysandu e a Águia do Souza, a situação foi mais delicada.

Com a forte chuva que caiu, a partida precisou ser interrompida para que a água escoasse do gramado da Curuzu.

Apesar disso, o Mangueirão parece preparado para aguentar o fenômeno natural, caso ele aconteça. Na final da Supercopa Brasil, disputada entre Botafogo e Flamengo, a partida ficou paralisada por cerca de uma hora devido à forte chuva. Apesar da grande quantidade de água que caiu no gramado do estádio, o sistema de drenagem funcionou e conseguiu deixar o campo em condições de jogo.

Panorama

O Remo é o líder do Parazão, com 16 pontos. A equipe azulina tem a melhor campanha do campeonato, estando invicta, com cinco vitórias e um empate. Já o Paysandu vem de apresentações com altos e baixos, mas é o vice-líder da competição.

A partida entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (23), a partir das 17h, no Mangueirão. O duelo terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance e narração na Rádio Liberal+.