Com vantagem do Remo, Re-Pa tem mais empates que vitórias do Paysandu; veja números

O clássico Re-Pa é considerado o clássico mais disputado do mundo. No próximo domingo (23), Remo e Paysandu vão fazer a partida de número 776, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paraense. Em confronto direto, o clube azulino leva vantagem, e o Paysandu tem menos vitórias do que empates no duelo.

Ao longo da história do futebol nacional, Remo e Paysandu já se enfrentaram 775 vezes. O Leão Azul possui uma vantagem de 25 triunfos sobre o Bicola. São 268 vitórias para os azulinos e 243 para os bicolores.

Já o número de empates é de 264, número superior a quantidade de vitórias que o Paysandu conquistou diante do clube azulino.

Além disso, em todos os 775 confrontos, o Leão Azul foi o que mais marcou, com 980 gols. No entanto, o Bicola não fica muito atrás e possui 979 gols.

Retrospecto recente

No último ano, foram cinco Re-Pa disputados, com o clube bicolor levando vantagem. Foram quatro empates e uma vitória do Paysandu nos confrontos. As equipes decidiram a vaga na final da Copa Verde. O Papão foi o finalista ao vencer nos pênaltis o rival.

Já no Parazão, os times decidiram o título. Após uma vitória por 2 a 0 do Paysandu e um empate de 1 a 1 no jogo de volta, o clube bicolor levantou a 50ª taça do campeonato.

História

O primeiro confronto entre as equipes ocorreu em 1914, com vitória do Remo, por 2 a 1. Assim, já são 110 anos de história de uma rivalidade que movimenta o futebol paraense e toda a capital do Estado.

No domingo (23), as equipes se reencontram no Mangueirão para mais um duelo. Ambas as equipes já estão garantidas na próxima fase do campeonato e devem jogar com o regulamento debaixo do braço. No entanto, os times, principalmente o Paysandu, precisam de uma boa atuação para convencer os torcedores.

Dados do Re-Pa

Jogos: 775

Remo: 268 vitórias - 980 gols

Paysandu: 243 vitórias - 979 gols

Empates: 264