Torcida do Remo faz fila e esgota 1º lote de ingressos para o Re-Pa

O torcedor do Remo mostrou mais uma vez o tamanho da sua paixão pelo clube. Nesta segunda-feira (17/02), primeiro dia da venda de ingressos para o clássico Re-Pa do próximo domingo (23), uma multidão foi aos pontos de venda, especialmente na loja oficial do clube em um shopping da capital. A venda iniciou às 10h e antes mesmo das 15h o Leão Azul anunciou que o primeiro lote de entradas estava esgotado.

A equipe do Núcleo de Esportes de O Liberal esteve no shopping e acompanhou de perto a movimentação. A fila de torcedores se estendia do primeiro piso, onde fica a loja azulina, até o subsolo do complexo comercial. A expectativa pelo primeiro clássico do ano era visível no rosto de cada torcedor, que encarou com otimismo o longo tempo de espera para garantir um lugar no Mangueirão no domingo.

Felipe Alexandre, soldador, chegou cedo para garantir os ingressos dele e da sobrinha. "Estou aqui desde o meio-dia para comprar dois ingressos. Domingo é dois a zero na mucura pirenta. Expectativa de estar lotado, e de ser muita festa", disse.

A operadora de caixa Brenda Liandra também estava na fila e destacou o costume da família de acompanhar o Re-Pa no estádio. "Eu estou aqui desde 13h30 e já vai dar 15h. Vai eu e minha família, todo jogo nós vamos. Quando é Re-Pa, toda a família se junta. O preço está um pouco salgado, mas eu meio que já esperava, por ser Re-Pa. É manter a liderança e seguir invicto para levar esse campeonato. Vai ser 2 a 0 para o Leão", projetou.

Até o momento, apenas o Remo iniciou a venda de ingressos para o clássico. O Paysandu inicia nesta terça-feira (18). Com a alta demanda, a tendência é de que novos lotes sejam disponibilizados nos próximos dias. O Re-Pa, válido pela 7ª rodada da competição, promete mais uma vez movimentar a cidade e lotar o Mangueirão no domingo.