Pedro Rocha espera jogo aberto contra Paysandu: 'Prefiro muito mais esses jogos'

Após garantir a classificação antecipada para as semifinais do Parazão 2025, o Remo voltou aos treinamentos nesta segunda-feira (17) já focado no maior clássico do futebol da Amazônia. O duelo contra o Paysandu, o primeiro do ano, marcado para o próximo domingo (23), no Mangueirão, é um dos momentos mais esperados do campeonato. O atacante Pedro Rocha, autor do gol da vitória contra o Santa Rosa, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a importância do confronto, destacando a expectativa por um jogo mais aberto em comparação às partidas contra times de menor expressão.

“Clássico, como em todo lugar, é um campeonato à parte. Já passei por muitos e, muitas vezes, o time está bem, mas perde o clássico ou não joga bem e tudo muda. Então, temos que estar ligados, usar essa semana para trabalhar, porque clássico não se joga, se ganha. Esses jogos são decididos nos detalhes, uma bola parada, um lance despretensioso que acaba saindo o gol. Então, temos que estar muito focados nisso também e no nosso jogo, jogar com tranquilidade e com apoio do nosso torcedor”, afirmou o atacante, que já disputou clássicos como Fla-Flu, Gre-Nal e Fortaleza x Ceará no passado.

Pedro Rocha também comentou sobre a diferença entre enfrentar equipes teoricamente mais qualificadas, como o Paysandu, e times que optam por estratégias defensivas mais fechadas. Para o atacante, jogos como o Re-Pa proporcionam um futebol mais dinâmico e atrativo para torcedores e jogadores.

“Com equipes mais qualificadas, o jogo tende a ser um pouco mais aberto. Times de menor expressão, às vezes, vêm para jogar por uma bola e acabam se fechando. Isso dificulta um pouco a entrada do nosso time para fazer as jogadas e marcar gols. Então, nesses jogos maiores, tende a ser mais aberto", disse o atacante.

"Eu, particularmente, prefiro muito mais jogar esses tipos de jogos, porque fica um jogo mais vistoso, até para nós dentro de campo, já que temos um pouco mais de espaço”, analisou.

Gol especial e confiança em alta

O gol de cabeça contra o Santa Rosa teve um significado especial para Pedro Rocha. O atacante havia ficado fora do jogo contra a Tuna para acompanhar o nascimento do filho e dedicou o gol ao pequeno recém-nascido.

“Muito especial, poder voltar depois de ficar um jogo fora para ver o nascimento dele e, nesse primeiro jogo, conseguir fazer um gol especial dedicado a ele”, celebrou.

Além da emoção pessoal, Pedro Rocha destacou a importância da classificação antecipada para as semifinais, com duas rodadas de antecedência, dando mais tranquilidade ao elenco para a sequência da competição.

“A gente tinha isso muito em mente desde o início. Fomos ganhando os jogos e vimos a possibilidade de classificar antes. Para nós, é muito importante, dá uma tranquilidade maior, com duas rodadas de antecedência. Isso é fruto do nosso trabalho”, ressaltou.

Agora, o foco está totalmente voltado para o clássico. Pedro Rocha afirma que sabe que o Re-Pa carrega um peso especial para os torcedores e para o próprio grupo de jogadores.

“Nos clubes que joguei, semana de clássico só se fala nisso, e aqui é da mesma forma. Essa paixão em geral do torcedor é algo gostoso, todo jogador gosta de jogar esse tipo de jogo. É uma semana diferente, de concentração ainda maior. Agora é trabalhar muito bem essa semana para fazer um grande jogo e sair com a vitória”, finalizou.