Parazão: Remo é pouco efetivo, mas vence o Santa Rosa e se classifica de forma antecipada

O Remo venceu o Santa Rosa pelo placar mínimo neste domingo (16), no Mangueirão, se classificando de forma antecipada para a próxima fase do Parazão 2025. Com o retorno de Dodô, um dos cérebros da equipe, o Leão dominou a posse de bola e insistiu nos cruzamentos, tendo 14 escanteios apenas no 1º tempo, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances claras de gol. Após um primeiro tempo de pouca efetividade ofensiva, o time azulino cresceu na segunda etapa e garantiu a vitória com um gol de Pedro Rocha, de cabeça. Apesar da pressão adversária nos minutos finais, a equipe de Rodrigo Santana segurou o resultado e conquistou mais três pontos no Parazão.

O primeiro tempo entre Remo e Santa Rosa foi de domínio azulino, mas com pouca agressividade no ataque. O time do Leão até teve o controle da posse de bola e apostou nas jogadas pelo lado esquerdo com Marcelinho e Dodô, que voltou ao time após lesão, mas só conseguiu duas finalizações a gol durante toda a etapa.

A equipe de Rodrigo Santana tentou acelerar o jogo nos primeiros minutos e quase abriu o placar em uma cabeçada de Vizeu, que raspou a trave aos 10 minutos. O Santa Rosa, por outro lado, apostou nas ligações diretas defesa/ataque, também sem nenhum perigo digno de destaque. Pecel ficou solitário no ataque, sem conseguir ameaçar o goleiro Marcelo Rangel.

O Leão pressionou principalmente nas bolas paradas, acumulando 14 escanteios na primeira etapa. Nos rebotes dessas jogadas, o time azulino chegou a oferecer algum risco ao adversário, mas faltou precisão na finalização. A primeira finalização certa do jogo só aconteceu aos 37 minutos, quando Maxwel chutou fraco para defesa de Fernando Caixeta.

Segundo tempo morno no Mangueirão

(Igor Mota/O Liberal)

O segundo tempo começou como o primeiro, com poucas emoções. O Remo insistiu nos cruzamentos, sem levar grande perigo. O Santa Rosa, por sua vez, fazia questão de manter o jogo em marcha lenta. A melhor chance dos primeiros minutos foi dos visitantes, quando Deyvison roubou a bola, avançou pelo meio e serviu PH, que chutou colocado para grande defesa de Marcelo Rangel. No escanteio, Otávio cabeceou, o goleiro azulino salvou de novo, e Pecel desperdiçou o rebote sozinho.

Aos 15 minutos, Rodrigo Santana mudou o esquema do Remo ao tirar o lateral Kadu para a entrada de Adaílton e trocar Maxwell por Pedro Castro. A alteração surtiu efeito rapidamente. Aos 22, após cruzamento preciso de Sávio, Pedro Rocha apareceu bem na área e cabeceou no contrapé do goleiro Caixeta para abrir o placar. O gol deu confiança ao time azulino, que passou a criar mais oportunidades. Jaderson perdeu boa chance ao tentar dominar antes de finalizar, e Dodô quase ampliou.

(Igor Mota/O Liberal)

O Santa Rosa, então, foi para o tudo ou nada. Aos 33, o Macaco Prego assustou em cobrança de falta bem defendida por Marcelo Rangel. Aos 37, André Sena fez grande jogada e cruzou rasteiro para Iure finalizar, exigindo mais uma defesa do goleiro remista. Com a pressão adversária, Rodrigo Santana reforçou a defesa, colocando os zagueiros Reynaldo e Alvariño para segurar o resultado.

Nos minutos finais, o Remo recuou e viu o Santa Rosa pressionar, mas conseguiu segurar a vantagem. Com a vitória, o time azulino garantiu mais três pontos no Parazão e segue firme na competição. O próximo jogo é o clássico contra o Paysandu, no próximo domingo.

Ficha técnica

Remo x Santa Rosa

Campeonato Paraense - 1ª Divisão

6ª rodada

Data: 16 de fevereiro (domingo)

Hora: 17h

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Marco José Soares de Almeida (FPF)

Auxiliares: Nayara Lucena Soares (CBF) e Felipe Souza da Silva (CBF)

Quarto árbitro: Thiago Kawê da Silva Ferreira (CBF)

VAR: Luís Diego Nascimento Lopes (CBF)

Cartão Amarelo: Diego Macedo (Santa Rosa); Dodô (Remo)

Remo: Marcelo Rangel; Kadu (Adaílton), Rafael Castro, Klaus, Sávio; Marcelinho, Pedro castro, Jaderson (Reynaldo), Dodô (Alvariño); Maxwell (Pedro Rocha) e Felipe Vizeu (Ytalo).

Técnico: Rodrigo Santana.

Santa Rosa: Fernando Caixeta; Davi, Diego Macedo, Cristian (Nathan); Yure, Otávio e João Vitor; Pecel (Pedro Sena), Ameixa e PH (André Rosa); Adauto (Deyvison).

Técnico: Thiago Eduardo.