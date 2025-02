Peneira e cirurgia: Joia do Remo, lateral Kadu pensou em parar de jogar e hoje vive um sonho

O futebol e seus amores desde a infância. O jovem lateral Kadu, do Remo, vive um momento mágico na carreira. Promovido ao time profissional, tem atuado com frequência, recebeu um novo contrato e um aumento salarial, além de cair nas graças do Fenômeno Azul. No entanto, o atleta passou por um momento difícil no ano passado, quando precisou passar por uma cirurgia e chegou a pensar em abandonar o futebol.

O Núcleo de Esportes de O Liberal conversou com Kadu Santos, lateral-direito do Remo, de 19 anos. O jogador falou sobre sua trajetória, as dificuldades que enfrentou, o aprendizado ao longo do caminho e suas expectativas para o novo vínculo com o Leão, que agora vai até o final de 2027.

Cria do futsal, Kadu chegou ao Remo por meio das tradicionais peneiras organizadas pelos clubes. O jovem ingressou no Leão aos 11 anos e, desde então, defende as cores azulinas.

Kadu é cria da base e subiu para o profissional nesta temporada (Samara Miranda / Remo)

“O Remo estava realizando uma peneira, meus pais me levaram e fui aprovado. Comecei no futsal, depois fui para o futebol de campo na base e hoje estou integrado ao elenco profissional. Cheguei ao Remo com 11 anos”, contou.

O lateral foi promovido ao time profissional no ano passado pelo então técnico azulino Ricardo Catalá. Porém, durante um coletivo no Baenão, sofreu uma fratura no tornozelo direito, precisando passar por cirurgia e ficando fora de toda a temporada de 2024. O jovem revelou que chegou a pensar em desistir do futebol e falou sobre as dificuldades enfrentadas, destacando o apoio da família.

“Infelizmente, sim [pensei em parar de jogar]. O início do ano passado foi muito difícil por causa da lesão. Meu maior medo era não conseguir voltar a jogar, mas, com a graça de Deus, consegui me recuperar, contando com o apoio da minha família e de todos do Remo. Nos momentos difíceis, tive minha família ao meu lado. Meu pai, Fernando, minha mãe, Selma, e meus irmãos, Fabrício e Fernando. Eles são minha base em tudo, e hoje estão felizes por eu estar jogando”, relembrou.

O momento agora é de celebração, tanto pelo retorno aos gramados quanto pelas boas atuações com a camisa do Remo. O atleta conquistou um novo contrato, um salário maior e um vínculo longo, até o final de 2027.

Jogador já atuou em algumas partidas como titular do Leão (Samara Miranda / Remo)

“Sempre lutei para que esse momento chegasse na minha carreira. Desde pequeno queria ser profissional, e hoje estou muito feliz pelo que estou vivendo. Passa um filme na cabeça, é o sonho de criança se tornando realidade. Foi um grande passo na minha trajetória, um momento mágico. Muitos garotos sonham com isso, e acontecer comigo é incrível”, afirmou.

Mesmo sem jogar, Kadu fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série B. Agora, o objetivo é levar o Remo à Série A, mas, dessa vez, atuando dentro de campo. Para ele, seria a realização de um sonho ajudar o clube nessa jornada.

“Já realizei um dos meus primeiros sonhos, que era me tornar jogador de futebol profissional. No ano passado, fiz parte do elenco que subiu para a Série B, o que foi outro sonho. Hoje, jogando, posso dizer que meu maior desejo é ajudar o Remo a conquistar títulos nesta temporada e o acesso à Série A. Além disso, um dia quero vestir a camisa da Seleção Brasileira”, finalizou.