Técnico do Remo defende cruzamentos e avalia Re-Pa: 'Jogar com o regulamento embaixo do braço'

O Remo fez o dever de casa na tarde deste domingo (16) e venceu o Santa Rosa por 1 a 0, no Mangueirão, garantindo de forma antecipada a classificação para a próxima fase do Campeonato Paraense. Agora o foco da equipe passa a ser totalmente para o clássico Re-Pa, no próximo domingo (23), quando o Leão busca garantir a liderança da competição e ir com vantagem para a próxima fase.

Após a partida, o técnico Rodrigo Santana destacou a estratégia utilizada contra o Santa Rosa, que veio com uma postura defensiva. Para ele, explorar as laterais do campo, jogada que o Remo insistiu no 1º tempo, era o caminho mais seguro para evitar os contra-ataques do adversário.

"É natural se o jogo está mais fácil de jogar pelos lados. O Santa Rosa tem uma equipe muito forte fisicamente e fechou muito bem o corredor central. Eles fazem transição ofensiva muito rápida, e toda vez que o adversário joga por dentro e perde a bola, eles estão altamente preparados para contra-atacar. Por fora, eu tinha vantagem, estava mais encaixado e não podíamos correr riscos. Optamos por um jogo seguro", explicou o treinador.

Apesar da vitória, Rodrigo Santana admitiu que a equipe teve dificuldades para furar a retranca adversária, algo que tem sido recorrente nas partidas do Remo.

"Todo time aqui vem muito fechado, marcando muito e jogando de forma reativa. Tentamos pressioná-los e abrir o placar cedo para que eles saíssem mais. Hoje tivemos superioridade, mas a ânsia de construir fez a gente não organizar bem nossa área ofensiva. No primeiro tempo, queríamos buscar a bola, mas, no momento do cruzamento, estávamos em desvantagem. É natural que o adversário se feche bastante e isso dificulta", analisou.

Clássico na mira

Agora, o foco total está no Re-Pa. O duelo de domingo será o primeiro de Rodrigo Santana contra o Paysandu e, segundo o treinador, a equipe está totalmente concentrada para buscar a vitória.

"Faz parte da história nacional. Todos falam do Re-Pa. No dia a dia, na rua, o torcedor fala para a gente. Nessa fase, jogamos para manter a liderança. Ninguém quer só jogar, em um clássico a gente quer vencer. Nossa identidade está sendo mostrada, não podemos fugir das nossas características", disse.

"Clássico é sempre um campeonato à parte, então vamos estar muito concentrados para estar impecáveis no jogo", defende o técnico do Remo.

Santana também ressaltou a importância terminar a primeira fase do Parazão na liderança. "Esperamos nos impor, entender o jogo e jogar com o regulamento embaixo do braço para classificar em primeiro. É importante, porque dá vantagem. É início de ano, mas todo clássico esperamos dar um retorno muito positivo ao nosso torcedor", afirmou.

Adaílton titular

Sobre as cobranças da torcida para que Adaílton, artilheiro da equipe com 5 gols, seja titular, Rodrigo explicou que o atacante ainda precisa aprender a dosar o ritmo dentro da partida. "Adaílton tem muito potencial para ser titular, mas no momento, pelas características, ele precisa de um jogo mais aberto para utilizar essa força. Ele não sabe dosar, vai no limite físico, e muitas vezes isso pode nos expor um pouquinho", justificou.