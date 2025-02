Remo inicia venda de ingressos para o primeiro Re-Pa do ano; veja como comprar

Após garantir a classificação para a segunda fase do Campeonato Paraense, o Remo se prepara para encarar o Paysandu no primeiro Re-Pa do ano. O jogo ocorre no próximo domingo (23), às 17h, no estádio Mangueirão. Com isso, a equipe iniciou a venda de ingressos para a partida nesta segunda-feira (17).

No primeiro lote, os ingressos para a arquibancada lado A custam R$ 70 cada. Já para o setor de cadeiras, a entrada está no valor de R$ 160. Vale destacar que sócio-torcedores adimplentes possuem acesso ao jogo.

Conforme o clube, após o primeiro lote da arquibancada esgotar, o segundo será vendido por R$ 80. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

O duelo marca o primeiro encontro da dupla Re-Pa no ano e deve atrair os torcedores dos dois clubes. Até o momento, o Paysandu não iniciou a venda dos bilhetes, mas a expectativa é que, até a próxima terça-feira (18), os ingressos estejam disponíveis. Além disso, o valor das entradas deve seguir a mesma faixa praticada pelo Leão Azul.

Estudantes possuem direito a meia-entrada, e idosos e pessoas com deficiência têm acesso à gratuidade. As informações para a retirada dos ingressos devem ser divulgadas em breve pelo clube.

O Remo já está classificado para a próxima fase do Parazão. A equipe azulina venceu o Santa Rosa no último domingo (16) e está isolada na liderança com 16 pontos. O time de Rodrigo Santana ainda não perdeu no campeonato.

Serviço

Venda online: IngressoSA.com

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

De 17/02/2025 a 23/02/2025

Segunda a sexta - Horário: 9h às 18h

Sábado - Horário: 9h às 15h

Domingo - Horário: 9h às 13h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

De 17/02/2025 a 23/02/2025

Segunda a sexta - Horário: 9h às 18h

Sábado - Horário:: 9h às 17h

Domingo - Horário: 9h às 13h

LOJA DO REMO – IT CENTER

De 17/02/2025 a 23/02/2025

Segunda a sábado - Horário: 9h às 21h

Sábado - Horário: 9h às 15h

Domingo - Horário: 9h às 13h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

De 17/02/2025 a 23/02/2025

Segunda a sábado - Horário: 10h às 22h

Domingo - Horário: 12h às 17h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

De 17/02/2025 a 23/02/2025

Segunda a sábado - Horário: 10h às 22h

Domingo - Horário: 12h às 17h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

De 17/02/2025 a 23/02/2025

Segunda a sábado - Horário: 10h às 22h

Domingo - Horá rio: 12h às 22h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

De 17/02/2025 a 23/02/2025

Segunda a sábado - Horário: 10h às 22h

Domingo - Horário: 12h às 17h

LOJA DO REMO – SHOPPING METROPÓLE

De 17/02/2025 a 23/02/2025

Segunda a sábado - Horário: 10h às 22h

Domingo - Horário: 12h às 17h

LOJA DO REMO – SHOPPING GRÃO-PARÁ

De 17/02/2025 a 23/02/2025

Segunda a sábado - Horário: 10h às 22h

Domingo - Horário: 12h às 17h