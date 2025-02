Contra o Santa Rosa, Remo leva pouco mais de 10 mil torcedores ao Mangueirão e paga para jogar

O Clube do Remo venceu o Santa Rosa no último domingo (16), no Mangueirão, pela sexta rodada do Parazão e garantiu a vaga na próxima fase. O placar do jogo foi magro, 1 a 0, assim como o público presente no estádio. Conforme o boletim financeiro da partida, pouco mais de 10 mil torcedores acompanharam o duelo entre o Leão Azul e o Santinha. Com isso, o time teve prejuízos.

Ao todo, 10.577 azulinos foram ao Mangueirão. Destes, 6.590 foram pagantes e 3.987 gratuidades. Com ingressos a R$ 50 (inteira arquibancada) e R$ 100 (inteira cadeira), o clube arrecadou R$ 168.705,00.

Contudo, a equipe teve de desembolsar R$ 230.529,65 em despesas para o jogo. Assim, ao final da partida, o Remo saiu com um prejuízo de pouco mais de R$ 61 mil.

Vale destacar que, até o momento, o clube azulino tem o maior público da competição. Na abertura do campeonato, contra o São Francisco, o Leão Azul levou mais de 26 mil torcedores ao estádio.

A equipe azulina tem mandado seus jogos no estádio Mangueirão devido aos treinamentos realizados no Baenão. Em uma tentativa de evitar mais problemas com o gramado, o Remo optou por mandar as partidas fora do local.

Somente nas oitavas de final da Copa Verde, quando o time enfrentou o São Raimundo-RR, o duelo foi disputado no Baenão. Na ocasião, o Leão Azul foi eliminado nos pênaltis.

Os torcedores azulinos que foram ao Mangueirão viram o Remo vencer o Santa Rosa por 1 a 0, com gol de Pedro Rocha. Com o resultado, a equipe se isolou na liderança do Parazão, com 13 pontos. O próximo compromisso do Leão Azul é o superclássico Re-Pa.

No primeiro confronto entre os clubes paraenses do ano, o Remo enfrentará o Paysandu no domingo (23), no estádio Mangueirão. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Paraense.