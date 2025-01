Remo supera o Paysandu e tem maior público da primeira rodada do Parazão; veja os números

Remo e Paysandu estrearam no Campeonato Paraense de 2025 com goleada. O Leão Azul, que abriu a rodada do Parazão no último sábado (18), venceu o São Francisco por 5 a 0 e levou ao Mangueirão mais de 26 mil torcedores. Já o Papão, no domingo (19), superou o Capitão Poço por 4 a 1 e teve um público tímido de pouco mais de 8 mil bicolores na Curuzu.

Era esperado um bom público para o duelo entre o Leão Azul e o Santareno. Às vésperas do jogo, o clube azulino havia anunciado a venda de 20 mil ingressos e o que se viu no Mangueirão foi, principalmente, o lado A do estádio, onde a torcida da equipe costuma ficar, bem cheio. Conforme o Boletim Financeiro da partida, 26.112 torcedores estiveram presentes para o primeiro jogo da temporada, sendo 22.017 pagantes e 4.095 gratuidades.

Com isso, o Remo conseguiu uma receita de R$ 923.760,00. Conforme o documento, o clube precisou desembolsar R$ 406.981,52 para as despesas e lucrou um total de R$ 516.778,48.

Em campo, a equipe azulina não desapontou os torcedores. Com gols de Ytalo, Dodô, duas vezes, Maxwell e Felipe Vizeu, o Remo goleou o São Francisco. Com o fim da primeira rodada, o time de Rodrigo Santana é o líder do campeonato pelo saldo de gols.

Já o Papão, jogando na Curuzu, teve um público de 8.770 torcedores, sendo 6.664 pagantes e 2.106 gratuidades. Com isso, o clube bicolor teve uma renda de R$ 189.205,00. Deste valor, o Paysandu precisou retirar R$ 106.527,09 para despesas e recebeu R$ 82.677,91 de lucro.

O Paysandu venceu o Capitão Poço sem dificuldades. Com dois gols de Nicolas, um de Quintana e Brayn Borges de pênalti, a equipe bicolor fez 4 a 1 para cima do CAP e conquistou a segunda vitória da temporada - já que na decisão da Supercopa Grão-Pará, venceu a Tuna por 2 a 0.