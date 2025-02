Presidente do Paysandu fala sobre plano para troca do gramado da Curuzu: 'Não tem mais desculpa'

O Paysandu mandou seu primeiro jogo no Parazão no estádio Mangueirão. O Bicola jogou contra o Independente na última segunda-feira (17) e venceu por 1 a 0. A mudança ocorreu por conta das condições do gramado da Curuzu, que foi alvo de reclamações dos jogadores e técnico. Durante o pré-jogo, o presidente do Papão, Roger Aguilera, falou com o repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal +, e revelou que o clube pode trocar a grama do estádio bicolor em breve.

"Hoje ia ser o último jogo na Curuzu, e nós íamos parar para uma avaliação. Agora estou esperando a resposta da empresa responsável pela grama para fazer a troca, que leva 90 dias. Até quarta ou quinta, terei uma resposta. Se conseguirmos trocar a grama, paramos geral e voltamos só na Série B", afirmou o dirigente.

Ainda conforme o presidente bicolor, ele disse que o plano era fazer a troca no início do ano, mas, como o Remo também tinha interesse em mudar o gramado do Baenão, o Paysandu optou por esperar. Roger também citou as fortes chuvas do inverno amazônico, que impactaram na qualidade do campo.

No final, Aguilera ainda destacou que estava ansioso para ver a performance da equipe, já que o gramado do Mangueirão está em excelente estado.

"Nós íamos trocar a grama no começo do ano, mas, como o Remo queria trocar o do Baenão, o gramado do Mangueirão iria estragar. Não conseguimos colocar a Curuzu em condições no início do ano por causa das chuvas. Somos um time mais técnico, que é prejudicado com um gramado ruim. Agora não tem desculpa, quero ver o que vão fazer. Tomara que não chova para vermos a performance do time", disse Aguilera.

O presidente do Paysandu viu uma vitória magra do time bicolor, por 1 a 0, com gol de Nicolas, que voltou a marcar após cinco jogos, e uma apresentação aquém do esperado. Mesmo assim, com o resultado, o Bicola recuperou a vice-liderança do campeonato.

No próximo domingo (23), o Paysandu vai encarar o Remo, em duelo válido pela sétima rodada do Parazão. Este será o primeiro Re-Pa do ano. O jogo ocorre no Mangueirão, às 17h. A partida terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance e narração na Rádio Liberal+.