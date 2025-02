Diante do Independente, Paysandu tem prejuízo financeiro pela 1ª vez na temporada

O Paysandu conseguiu voltar a vencer no Parazão após acumular uma derrota e um empate seguidos. No Mangueirão, o clube bicolor superou o Independente por 1 a 0, com gol do atacante Nicolas. O placar magro também foi visto na arquibancada do estádio. O Bicola conseguiu levar apenas pouco mais de 5 mil torcedores para acompanhar o duelo e amargou um prejuízo de mais de R$ 60 mil.

Conforme o boletim informativo do jogo, o Paysandu teve um público de 6.508, com 3.778 gratuidades e 2.730 pagantes, sendo que a maioria sócio-torcedor. Com isso, o Papão arrecadou R$ 33.576,00.

No entanto, a equipe bicolor precisou pagar R$ 101.485,56 de despesas da partida e terminou com um saldo negativo de R$ 67.910,56.

Neste início de temporada, o Bicola tem amargado públicos baixos, com médias de pouco mais de 5 mil torcedores. No duelo contra o Manaus–AM, na Copa Verde, por exemplo, o clube levou 5.655 torcedores a Curuzu, assim como duelo contra o Porto Velho–RO, que teve 5.090 presentes.

Já no confronto com a Tuna Luso, válido pela terceira rodada do Campeonato Paraense, o público foi maior, de 6.240, com mais de 4.600 pagantes. Até o momento, o maior público do Papão foi na abertura do Parazão, com mais de 8 mil fiéis.

Mesmo com o público baixo, o Paysandu ainda não tinha tido um prejuízo, pois estava mandando seus jogos na Curuzu. No entanto, por conta de fortes reclamações dos jogadores em relação ao gramado do estádio bicolor, para o duelo contra o Independente, a diretoria azulina optou pelo Mangueirão. Com isso, as despesas da partida aumentaram e impactaram na renda.

Na sexta rodada, o Remo também teve prejuízo. Jogando no Mangueirão desde o início da temporada, na partida contra o Santa Rosa, a equipe levou mais de 10 mil torcedores e arrecadou R$ 168.705,00. Contudo, as despesas do confronto foram de R$ 230.529,65. Assim, ao final da partida, o clube azulino saiu com um prejuízo de pouco mais de R$ 61 mil.

O próximo confronto do Paysandu será justamente contra o Remo. As equipes fazem o primeiro Re-Pa do ano no domingo (23), no estádio Mangueirão. O Leão Azul já iniciou a venda dos ingressos, com o segundo lote para as arquibancadas a R$ 80 e o setor de cadeiras a R$ 160.