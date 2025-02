Paysandu lança novo uniforme para 2025; veja fotos

O Paysandu lançou nesta segunda-feira (17) sua nova camisa número dois de jogo da coleção 2025, batizada de "Altiva". O uniforme faz parte da linha "Amazônia que Inspira", que, segundo o clube, homenageia a floresta e reforça a conexão do Papão com a região.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A "Altiva" traz elementos naturais e simbólicos que remetem à resistência e grandeza do Papão. O nome da camisa faz referência ao hino do clube, que destaca a altivez do Paysandu em sua história. Além disso, o novo manto possui desenhos que fazem referência aos rios amazônicos, simbolizando as veias que nutrem a maior floresta tropical do planeta.

VEJA MAIS

Segundo o clube, as curvas do tecido representam a fluidez e a força das águas que cortam a Amazônia, carregando vida e histórias por toda a região. Com predominância do branco, a camisa possui em suas mangas uma faixa lateral com detalhes em dois tons de azuis que se complementam, seguindo a tradição do clube. Estas cores preenchem alternadamente a gola e os punhos do uniforme.

O novo manto estará disponível para compra a partir desta terça-feira (18) nas oito unidades das lojas Lobo na Grande Belém, além da loja em Castanhal e do site oficial. O preço será de R$ 296,91 para sócios-torcedores do programa Payxão Prime Residencial. Para o público geral, a camisa custa R$ 329,90. Veja: