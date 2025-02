Paysandu deve anunciar novo centroavante até o final do mês, afirma jornalista

Faltando poucos dias para o fim da janela de transferências do início da temporada, o Paysandu ainda segue ativo no mercado. Segundo o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o clube deve anunciar em breve a contratação de mais um centroavante. De acordo com a apuração, dois nomes estão na mira bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"A diretoria do Paysandu está trabalhando por esse camisa 9, que deve aparecer ainda nesta janela. Há uma negociação ocorrendo no Brasil e outra com um jogador estrangeiro. A [negociação] de fora do Brasil está mais encaminhada. O clube deve fechar com apenas um e fazer esse anúncio em breve", explicou Michel.

VEJA MAIS

Quem tem comandado o ataque do Paysandu neste início de temporada é o centroavante Nicolas. Aos 35 anos, o jogador já marcou cinco gols em oito partidas disputadas em 2025, mas a fase recente do atleta em competições nacionais preocupa a diretoria alviceleste.

Em 2024, Nicolas chegou a disputar a artilharia do Brasil no início da temporada, acumulando os prêmios de maior goleador do Campeonato Paraense e da Copa Verde. No entanto, na disputa da Série B do Brasileirão, seu desempenho diante da meta caiu drasticamente, marcando apenas três tentos no segundo semestre.

Além da fase inconstante de Nicolas, a falta de profundidade no setor ofensivo do elenco é algo que incomoda a direção do clube. Além do camisa 11, o Paysandu tem apenas um centroavante no elenco: o garoto Thalyson, de 18 anos, que atuou apenas seis minutos nesta temporada.

Até o fechamento da janela de transferências, o Paysandu tem três jogos marcados: dois pelo Campeonato Paraense e um pela Copa Verde. O mais importante deles é o clássico Re-Pa, que será disputado no domingo (23), às 17h, no estádio Mangueirão, pela 7ª rodada do Estadual. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.