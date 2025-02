Primeiro Re-Pa do ano: FPF divulga data do jogo entre Remo e Paysandu pelo Parazão

O primeiro Re-Pa do ano já tem data marcada. Na última sexta-feira (31), a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou uma atualização da programação do Campeonato Paraense e, com isso, confirmou a data do duelo entre Remo e Paysandu no Parazão. Conforme a tabela, o jogo vai ocorrer no dia 23 de fevereiro.

A partida será válida pela sétima rodada do Parazão. O palco do confronto será o estádio Mangueirão e o horário marcado é para às 17h.

Principais equipe do estado e com uma grande rivalidade entre os dois, o reencontro é muito aguardado pelos torcedores azulino e bicolores. No último ano, foram realizados cinco duelos entre a dupla Re-Pa.

Destes, quatro terminaram empatados, com vantagem para o Paysandu que venceu o primeiro jogo da final do Parazão 2024 por 2 a 0 e eliminou o Leão Azul na semifinal da Copa Verde nos pênaltis após um empate de 1 a 1 no tempo normal.

Este será o jogo de número 776 entre o Leão Azul e o Papão. O clássico paraense é considerado o mais disputado no mundo.

Parazão

Atualmente, o Remo é o líder do Campeonato Paraense, com nove pontos, seguido pelo Paysandu, que tem a mesma pontuação. O clube azulino leva vantagem pelo saldo de gols. Além da data do Re-PA, a FPF divulgou as previsões das datas da sexta e sétima rodada do Parazão.

Os jogos da sexta rodada devem ocorrer entre 15 e 16 de fevereiro. Já os da sétima, estão previstos para serem realizados nos dias 22 e 23 de fevereiro.

Confira a tabela da 6ª e 7ª rodada do Parazão

6ª rodada Cametá X Bragantino - 16 / 02 - 17h - Parque do Bacurau / Cametá

Castanhal X Tuna Luso - 15/02 ou 16/02 - Complexo Esportivo

Paysandu X Independente - 15/02 ou 16/02 - Curuzu / Belém

Remo X Santa Rosa - 15/02 ou 16/02 - Mangueirão / Belém

Águia de Marabá X Caeté - 1 5/02 ou 16/02 - Zinho Oliveira / Marabá

C apitão Poço X São Francisco - 16 / 02 - 10h- Rufinão / Capitão Poço

7ª rodada

Capitão Poço - X Bragantino - 23 / 02 - 10h - Rufinão / Capitão Poço

23 / 02 - 10h - Castanhal X Cametá - 23 / 02 - 10h - Complexo Esportivo / Cast.

23 / 02 - 10h - Águia de Marabá X Independente - 22/02 ou 23/02 - Zinho Oliveira / Marabá

22/02 Remo X Paysandu - 23 / 02 17h - Mangueirão / Belém

23 / 02 17h - Caeté X Santa Rosa - 23 / 02 - 15h30 - C E.M. Augusto Corrêa

23 / 02 - 15h30 - São Francisco X Tuna Luso - 22 / 02 - 10h - Complexo Esportivo / Cast