Atacante do Remo, Felipe Vizeu avalia os números ofensivos do Leão e início da temporada com o time

O Clube do Remo está realizando uma campanha brilhante no começo do Campeonato Paraense 2025. Somente nas três primeiras rodadas da competição, foram 10 gols, com todos os atacantes do Leão marcando, mostrando a força ofensiva do time. Um deles foi Felipe Vizeu, que, em entrevista exclusiva para o Núcleo de Esportes de O Liberal, falou sobre o próprio desempenho e o bom início de temporada do clube azulino.

“É importante ter esse ataque positivo, faço parte disso e fico feliz. O professor Rodrigo [Santana] preza muito por criar jogadas e concluir em gols. Aliás, o que ganha jogo é balançar a rede. Então, para nós, isso é muito bom. Temos que, a cada dia, ter mais fome de fazer gols e aumentar cada vez mais a nossa média de gols”, disse.

O jogador, que chegou ao time no início do ano, falou sobre a adaptação ao clube e à cidade e também elogiou a vontade de vencer da equipe azulina, algo que chamou sua atenção na chegada ao time.

“Minha adaptação tem sido muito boa, já estou bem enturmado com meus companheiros. A pré-temporada faz com que a gente se aproxime o mais rápido possível, e isso ajuda muito para que a gente se sinta cada vez mais confortável. Sobre a cidade, estou conhecendo ainda, mas temos acesso fácil a tudo. Já me sinto em casa”, disse.

“Acho que, com a ambição que temos, iremos conquistar muitas coisas. Sabemos o quão importante é pensar positivo e ter convicção de tudo que vamos fazer”, continuou.

No elenco azulino, comandado pelo técnico Rodrigo Santana, Felipe Vizeu é titular no ataque, posição que ele divide com cinco companheiros (Ytalo, Jaderson, Adaílton, Maxwell e Pedro Rocha). Para o jogador, a posição não é motivo de disputa.

“Não vejo como consolidada [a titularidade], o clube tem jogadores extremamente importantes e qualificados. Se somos 22 atletas, temos que acreditar que todos os 22 são titulares. Claro que todo mundo quer iniciar os jogos, mas o importante é não ter ego dentro do grupo e que todo mundo que começar ou entrar no decorrer da partida entregue o seu melhor para o Remo. O importante é o grupo. Ninguém estará acima do grupo e do Remo”, afirmou.

Falando em Rodrigo Santana, o atacante também elogiou a atuação do técnico junto ao time. “O professor Rodrigo deixa tudo muito bem claro para a gente. Todos os seus princípios de jogo, temos que entender sempre o que ele passa, ele deixa tudo explicado. Estuda muito e tem o esquema tático em suas mãos. Então, não temos dúvidas sempre que ele nos passa algo”, contou.

Atual camisa 33 do Remo, Vizeu também falou sobre a responsabilidade de utilizar um número tão importante para a história do clube azulino e afirmou que está no Remo para fazer ainda mais história com o número.

“Sei o que representa esse número, inclusive por isso estou usando ele. Sei da responsabilidade, mas também entendo que vim para o Remo para fazer história. Construir a minha história dentro desse clube gigante. E nada melhor do que usar esse número que representa muito para o clube e para a torcida, que me recebeu tão bem”, disse.

O atacante também agradeceu à torcida azulina pelo imenso apoio no início do campeonato e pela recepção grandiosa que recebeu.

“Agradeço primeiramente a toda a torcida por todo apoio e recepção. E, com isso, digo que podem esperar sempre o meu melhor. Lutarei a cada dia para comemorar mais e mais gols diante deles. E pedir para que continuem conosco a todo momento, pois eles fazem total diferença em nosso jogo. São nosso 12º jogador”, concluiu.