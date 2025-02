Remo pede ao STJD para cumprir punição com portões fechados na Copa Verde

O Remo espera iniciar o cumprimento da punição de partidas de portões fechados, imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), já no mês de fevereiro. O clube entrou com um pedido No Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que a pena seja cumprida durante a Copa Verde. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal.

Apesar de ter conquistado o acesso à Série B em 2024, o clube azulino foi sancionado com três partidas sem público em competições oficiais organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A penalização decorre de tumultos protagonizados por torcedores nos confrontos contra ABC-RN e Aparecidense-GO, durante a fase final da Terceirona. Em busca de minimizar os impactos da punição, a diretoria do Leão solicitou ao STJD e à CBF a possibilidade de cumprir as três partidas de portões fechados na Copa Verde 2025, torneio regional previsto para ocorrer antes do início da Série B.

O objetivo do Remo é iniciar a campanha na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro com a presença de sua torcida, fator considerado essencial para o desempenho da equipe na competição nacional, prevista para começar em abril. A diretoria aguarda uma resposta das entidades para definir os próximos passos.

Enquanto aguarda uma resposta da Suprema Corte, o Remo se prepara para o próximo compromisso pelo Campeonato Paraense. Na segunda-feira (3), o Leão Azul encara o Capitão Poço, no Mangueirão, pela 4ª rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.