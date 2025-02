Com investimentos no futebol feminino, Governo do Estado assina patrocínio do Parazão 2025

O Governador Helder Barbalho assinou nesta quinta-feira (30) o patrocínio oficial do Campeonato Paraense de futebol temporada 2025. Com o valor recorde de R$7 milhões em investimentos, o “Parazão Banpará 2025” entra para a história como o Campeonato Paraense com mais recursos, já registrado.

A assinatura reuniu autoridades esportivas, representantes dos clubes e da Federação Paraense de Futebol (FPF), além de políticos. Desde 2009, o Banpará se tornou o patrocinador máster do Parazão e dessa vez ampliou o apoio ao futebol paraense, com repasse de verbas também ao futebol feminino. As equipes do Remo e do Paysandu, por exemplo, disputarão neste ano o Brasileirão da Série A2, enquanto a Tuna será a representante do Pará no Brasileiro A3.

O governador Helder Barbalho comentou sobre a assinatura do contrato e a inclusão do futebol feminino e valorização do esporte no Estado. “Estamos inovando e reconhecendo o investimento dos clubes, promovendo um evento organizado e comprometido com a sustentabilidade. A seleção feminina de futebol terá a Copa do Mundo no Brasil. Então, nada mais correto do que nós aqui possamos investir no futebol feminino. O Pará já tem tido representações importantes com o Remo, com o Paysandu, com outros clubes com futebol feminino, que tanto tem dado orgulho a todos os brasileiros”, comentou.

O incentivo ao futebol paraense passa também pela agenda ambiental. O Governo do Estado mira um Parazão de carbono zero, fator essencial na sustentabilidade do Estado. Para o governador, o Campeonato Paraense deste chega para marcar e ser o maior de todas as edições já disputadas. “Não poderíamos deixar de estar nesse processo. Temos convicção de que essa edição se consolidará como a melhor de todos os tempos”, falou.

A vice-governadora Hanna Ghassan comentou sobre a importância do investimento no esporte não apenas como um suporte aos clubes, mas como uma ferramenta de inclusão social e falou também da paixão do paraense pelo futebol. “O esporte é uma força motriz para promover a juventude e trazer novas oportunidades de desenvolvimento. Hoje é um dia de muita alegria para nós”, disse.