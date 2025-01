Após reunião, CBF define calendário do futebol feminino de 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a programação do calendário do futebol feminino de 2025. Após uma reunião online na última sexta-feira (17), a organização e as federações aprovaram mudanças e datas das competições.

O Campeonato Brasileiro A1 começa no dia 16 de março e vai até o dia 19 de setembro. Já a Segunda Divisão do Brasileirão, que contará com a dupla Remo e Paysandu, inicia em 19 de abril e deve ir até o dia 30 de agosto.

Na Série A1, serão 16 clubes na disputa, assim como na A2. Já a Terceira Divisão do Brasileiro contará com 32 times, sendo um deles e a Tuna. Neste ano, quatro equipes da Série A2 sobem para a elite do futebol feminino, enquanto duas da Primeira Divisão caem.

VEJA MAIS

A grande novidade deste ano é o retorno da Copa do Brasil, que contará com a participação de 64 equipes das três divisões do futebol feminino. A última vez que a competição havia sido realizada foi em 2016. Na ocasião, a equipe Audax/Corinthians foi a grande campeã.

Conforme a sugestão da CBF, 16 equipes da A1 devem ser selecionadas, assim como 16 da Série A2. Já os outros 32 times devem vir da A3, um deles podendo ser a Tuna. Com isso, a dupla Re-Pa poderá disputar a competição. O torneio deve começar no dia 14 de maio.

Além disso, a CBF sugeriu alterações na Supercopa feminina. A disputa é atualmente realizada entre oito equipes, mas a organização propôs que, a partir do próximo ano, o torneio passe a seguir o modelo da versão masculina, com os vencedores do Brasileiro de 2025 e da Supercopa de 2025.

Na reunião, ficou definido que os Estaduais vão ocorrer entre 3 de agosto e dezembro.

A demora para a divulgação do calendário feminino era uma preocupação para os times, pois ela poderia afetar o planejamento e a preparação das equipes. No futebol paraense, Remo e Paysandu vão disputar a Série A2 e possivelmente a Copa do Brasil, além da Tuna, que se garantiu na A3 deste ano.

Confira o calendário de 2025 do futebol feminino

Supercopa - 02/03 a 09/03

Copa do Brasil - 14/05 a 19/11

Brasileiro Feminino A1 - 16/03 a 14/09

Brasileiro Feminino A2 - 19/04 a 30/08

Brasileiro Feminino A3 - 26/04 a 05/07

Liga Desenvolvimento Sub-16 e Sub-14 - 28/03 a 03/04

Brasileiro Sub-20 - 05/06 a 21/08

Brasileiro Sub-17 - 07/06 a 16/08

Estaduais - 03/08 a 14/12