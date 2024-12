Paysandu vence a Tuna e conquista o título da Supercopa de futebol feminino 2024

O domingo foi de encerramento da temporada do futebol feminino no Estado do Pará. Tuna x Paysandu se enfrentaram na tarde deste domingo (22), no Centro da Juventude (CEJU), em Belém, pela grande final da Supercopa feminina, em que a Tuna, campeã paraense 2025, encarou o Paysandu, campeão da Copa Pará 2024. E deu Papão da Curuzu, que venceu as meninas da Lusa por 3 a 1 e são supercampeãs paraenses.

A equipe do Paysandu construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Mais eficiente na partida, as meninas do Papão abriram o placar aos 20 minutos, com a lateral Francine Silva. Atrás do marcador, a Tuna foi para cima do clube alviceleste e abriu espaço para o Paysandu buscar o segundo gol e ele veio aos 36 minutos com a atacante Rayane Santos, em cobrança de pênalti, Papão 2 a 0.

Na volta do intervalo o Paysandu não aliviou a vida da Tuna. O Papão tratou logo de acabar de vez com as chances da Águia na partida e aos 9 minutos, a atacante Irley Maria, marcou o terceiro gol do Papão na partida, 3 a 0. Com o placar favorável, a equipe bicolor administrou o jogo. A Tuna Luso ainda tentou uma reação com o golaço da jogadora Loura Soure, com um belo chute de fora da área, mas parou por aí, Paysandu 3 x 1 e as meninas do Papão levantaram a taça da Supercopa de futebol feminino em 2024.

A técnica Aline Costa, do Paysandu, avaliou o desempenho da sua equipe em toda a temporada de 2024, citou o vice-campeonato e o acesso à Série A2 no Campeonato Brasileiro e citou a importância de mais um título para o Paysandu no ano de 2024.

“Foi um ano muito abençoado para nós. Disputamos pela primeira vez o Campeonato Brasileiro Série A3 conquistamos o acesso. Na primeira Copa Pará vencemos na final o nosso maior rival [Remo]. Hoje coroando o trabalho profissional com esse título importante. No Campeonato Paraense deixamos escapar o título entre os nossos dedos, mas é importante frisar que ganhamos nessa final de um time com autoridade e agora é pensar no planejamento para a temporada 2025”, disse, Aline.