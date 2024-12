FPF anuncia torneio Supercampeão Paraense feminino e Paysandu já tem vaga garantida; entenda

O futebol feminino profissional no Pará terá mais uma disputa oficial a partir deste ano: o Supercampeão Paraense Feminino. A competição, anunciada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), será decidida em jogo único, marcado para o dia 22 de dezembro, entre o time campeão da Copa Pará e o campeão do Parazão Feminino.

O Paysandu, vencedor da Copa Pará deste ano, já garantiu vaga na disputa e aguarda a definição do adversário no torneio, que será conhecido após o término do quadrangular final do Parazão Feminino.

Com a disputa do Supercampeão feminino em jogo único, em caso de empate, a partida será definida nos pênaltis, que devem ser iniciados em até 10 minutos após o término do tempo regulamentar. O mando de campo será da FPF, que deve anunciar ainda esta semana o local e o horário da partida.

O campeão paraense feminino será definido na próxima quinta-feira (19/12), ao término das partidas do quadrangular decisivo. Até o momento, a Tuna Luso está em vantagem na disputa e é a favorita ao título deste ano.