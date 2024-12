Parazão feminino 2024: com Tuna e Tiradentes liderando, segunda fase está definida

No último final de semana, foram definidos os quatro times classificados para a segunda fase do Campeonato Paraense Feminino 2024. Tuna Luso, Tiradentes, Clube do Remo e Paysandu seguem na disputa pelo troféu do Parazão, que agora será decidido em um formato de quadrangular.

A Tuna foi a primeira a garantir a classificação, liderando o Grupo A, com 22 pontos, a equipe Lusa feminina garantiu uma vitória tranquila sobre o Atlético JM9 por 3 a 0. Segundo colocado na mesma chave, o Remo venceu o Castelo dos Sonhos por 3 a 0, garantindo 19 pontos e a vaga na segunda fase da competição.

No Grupo B, o Tiradentes venceu o Boca Junior por 6 a 0, garantindo a liderança isolada da chave, com 22 pontos, e, consequentemente, a classificação para a segunda fase. Já o Paysandu, segundo colocado, venceu o Ponte Nova por W.O, alcançando os 19 pontos e a classificação para o quadrangular decisivo.

Formato da segunda fase

Pela primeira vez, a segunda fase do Parazão feminino será disputada em formato quadrangular. Serão seis rodadas disputadas em partidas de ida e volta entre os quatro clubes classificados, quem acumular mais pontos ao final será o grande vencedor do troféu do campeonato.