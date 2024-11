Parazão feminino 2024: Tuna mantém desempenho e Paysandu perde posição na sexta rodada

O Campeonato Paraense feminino 2024 está com disputas acirradas e placares elásticos ao longo das rodadas da primeira fase. Na 6ª rodada, realizada no último final de semana, a equipe feminina da Tuna Luso garantiu mais uma goleada e a liderança isolada no Grupo A, enquanto o Paysandu perdeu espaço no Grupo B.

Abrindo a rodada, Cabanos e Boca Junior se enfrentaram no sábado (16/11), com o Cabanos garantindo a vitória por 2 a 0 no campo 3 do Centro Esportivo da Juventude (CEJU), localizado no complexo do Mangueirão. Com o resultado, o Cabanos alcançou o terceiro lugar do Grupo B, com 9 pontos.

No entanto, no domingo (17/11), Paysandu e Tiradentes se enfrentaram, e o Papão perdeu por 1 a 0, perdendo a liderança da chave B para o Tiradentes, que alcançou os 13 pontos, mas ainda a frente do Cabanos, com a segunda posição do grupo, com 10 pontos.

Pelo Grupo A, a Tuna manteve a liderança isolada vencendo o Cruzeirão com o placar elástico de 8 a 1, e alcançando os 15 pontos. A Lusa está invicta e praticamente garantida na próxima fase da competição, em busca do troféu.

Clube do Remo abaixo do esperado

Com o jogo da 6ª rodada marcado para a próxima quarta-feira (20/11), contra o Atlético JM9, o Clube do Remo ainda está na terceira posição do Grupo A, com apenas 6 pontos. O desempenho da equipe azulina, atual campeã paraense, está abaixo do esperado na competição, e o Leão precisa da vitória se quiser passar para a próxima fase e “enxergar” uma chance de levantar a taça da competição regional este ano.