Quinta rodada do Parazão Feminino termina com 'super goleada' da Tuna Luso sobre o Atlético JM9

O Campeonato Paraense feminino completou 50% dos jogos da primeira fase nesta quinta-feira (14), com três partidas e uma sonora goleada. Remo, Tiradentes e Paysandu venceram bem os seus adversários, mas coube a Tuna Luso se destacar pelo placar extremo de 28 a 0 sobre a equipe do Atlético JM9.

O placar favorável ao time cruzmaltino foi construído no Campo 1 do Ceju. No mesmo local, às 9h30 da manhã, as meninas do Tiradentes enfiaram 12 a 1 na equipe do Boca Junior. Já no campo 2, também no Ceju, pela manhã o Paysandu venceu a Ponte Nova por 7 a 0 e, fechando a rodada, o Clube do Remo venceu o Castelo dos Sonhos por 2 a 1.

Após os resultados, a Tuna Luso se isolou na liderança do grupo A, com 12 pontos em quatro jogos, seguido de longe por Castelo dos Sonhos e Clube do Remo, ambas com seis pontos. A liderança do grupo B permanece com o Paysandu, que agora soma 10 pontos, seguido de perto pelo Tiradentes, também com 10, mas com um saldo de gols menor. Figuram ainda na disputa, pelo grupo A, Cruzeirão e Castelo dos Sonhos, que seguem com 3 e zero pontos, respectivamente, além de Cabanos, Boca Junior e Ponte Nova, no grupo B, com 6, 3 e zero pontos, respectivamente.

O Parazão feminino é dividido em duas fases. A primeira, com cinco equipes em cada grupo, classifica os dois primeiros colocados para a fase final, definida como quadrangular decisivo. A partir desta etapa, os clubes jogam entre si e os dois melhores avançam para a decisão do título. A próxima rodada da competição ainda não foi divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF).