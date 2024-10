É TETRA! Paysandu vence o Cabanos e conquista a 4ª taça do Parazão feminino sub-20

O Paysandu é tetracampeão paraense na categoria sub-20 feminino. A equipe bicolor venceu o time Cabanos no último domingo (20), no Centro da Juventude (Ceju), em Belém. O jogo terminou 4 a 1 para o Bicola, que conquistou o quarto título do Parazão.

Os gols da vitória bicolor foram marcados por Stephany, Miriam e Maynne. Na partida de ida, que ocorreu no dia 15 de outubro, as meninas do Paysandu já tinham vencido o Cabanos por 1 a 0. A treinadora Aline Costa, destacou que o título veio após muito trabalho e planejamento do clube

"[Isso] é fruto de muito trabalho. Desde o início do ano, abraçamos todas as categorias, desde o sub-20 ao adulto, e graças a Deus os resultados estão vindo. O primeiro jogo foi bem equilibrado, mas nos tivemos um tempo, conseguimos treinar e o resultado está aí [campeãs]", declarou a técnica.

Após a conquista com a categoria, as atenções se voltam para a equipe adulta, que disputa o Campeonato Paraense e busca mais um título para a coleção.

"Agora, o foco maior é no adulto, que estreia quarta-feira (23) contra a equipe do Tiradentes. A virada de chave já vai ser agora. Já vou começar a estudar e amanhã [segunda-feira] já vamos está no campo trabalhando com o adulto", destacou Aline Costa.