Sem anúncio para o público, início do Parazão feminino 2024 é adiado para quarta-feira (23/10)

O Campeonato Paraense feminino 2024 estava marcado para iniciar no último domingo (20/10), com estreia de oito dos 10 times disputando o troféu desta edição, incluindo o Clube do Remo, atual campeão. No entanto, em uma mudança de última hora, sem anúncio, a primeira rodada da competição foi adiada para a próxima quarta-feira (23/10).

Os locais e horários das partidas continuam os mesmos, no entanto, a estreia da principal competição feminina estadual foi adiada, sem avisos, no site da Federação Paraense de Futebol (FPF). A única partida que teve horário alterado foi a entre Cabanos e Boca Juniors, que a princípio seria às 15h e agora será às 15h30.

Com o adiamento da primeira rodada, as demais rodadas também tiveram datas alteradas, o que deve atrasar o calendário da competição, prevista para terminar em dezembro.

Primeira tabela da primeira rodada do Parazão feminino, divulgada pela FPF (Divulgação / FPF) Primeira tabela da primeira rodada do Parazão feminino, divulgada pela FPF (Divulgação / FPF)

Uma das motivações para o adiamento pode ter sido a final do Parazão feminino Sub-20, que ocorreu no último domingo (20), disputada entre Paysandu e Cabanos, que rendeu o tetracampeonato para a equipe bicolor, comandada pela técnica Aline Costa, também treinadora da equipe feminina adulta.

VEJA MAIS

Como será a primeira fase do Parazão feminino?

Durante a primeira fase, os 10 times do Parazão feminino serão divididos em dois grupos, com cinco times cada. O Grupo A terá: Clube do Remo, Cruzeirão, Atlético JM9, Tuna Luso e Castelo dos Sonhos; enquanto o Grupo B terá: Paysandu, Tiradentes, Cabanos, Ponte Nova e Boca Juniors.

Ao todo, cada um dos times fará oito jogos na primeira fase, quatro como mandante e quatro como visitante, sendo quatro partidas a cada rodada. Os dois melhores de cada grupo passam de fase.

Confira as novas datas da primeira rodada do Parazão feminino:

Remo x Atlético JM9 - quarta-feira (23/10), às 9h30, no CT do Remo, em Outeiro

Cabanos x Boca Juniors - quarta-feira (23/10), às 15h30, no campo 3 do CEJU

Paysandu x Tiradentes - quarta-feira (23/10), 15h30, no campo 2 do CEJU

Cruzeirão x Tuna Luso - quarta-feira (23/10), 15h30, no campo 1 do CEJU

Folgam: Ponte Nova e Castelo dos Sonhos