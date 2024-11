Marta faz história com a presença da mãe em estádio e Orlando Pride conquista primeiro título

A atacante brasileira Marta, mais uma vez escreveu seu nome na história do esporte. Aos 38 anos, a brasileira conquistou seu primeiro título com a camisa do Orlando Pride, levando a equipe à inédita conquista da National Women’s Soccer League (NWSL). A conquista foi marcada por um momento especial: a presença da mãe da jogadora, Tereza da Silva, nas arquibancadas

Em uma partida emocionante, disputada no CPKC Stadium, o Orlando Pride superou o Washington Spirit por 1 a 0, com gol da artilheira zambiana Barbra Banda. A atacante, que balançou as redes 16 vezes na temporada, mostrou toda sua habilidade ao superar a goleira Aubrey Kingsbury e garantir o título para a equipe da Flórida.

A capitã Marta, visivelmente emocionada, celebrou a conquista ao lado de sua equipe e de sua mãe, que assistia à partida pela primeira vez nos Estados Unidos.

"Isso significa muito", afirmou a brasileira. "Jogar com essas atletas é algo realmente especial, que nunca tive em nenhum outro clube", completou a Rainha, em um post nas redes sociais.

A trajetória do Orlando Pride até a final foi marcada por momentos de grande destaque, como o gol de Marta na semifinal, onde a brasileira deixou três adversárias para trás em uma jogada individual de pura magia.