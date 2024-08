Marta anuncia noivado com Carrie Lawrence, companheira de time nos EUA

A craque da Seleção Brasileira Feminina, Marta Silva, anunciou que está noiva de Carrie Lawrence, sua colega de time no Orlando Pride, dos Estados Unidos. O anúncio do noivado foi feito através das redes sociais no último domingo (18).

Carrie Lawrence surpreendeu os seguidores ao compartilhar registros inéditos do pedido de casamento nesta terça-feria (20). Na legenda, a jogadora se declarou: "Para sempre".

Marta e Carrie estão juntas há dois anos e compartilham uma história de parceria dentro e fora dos campos. Enquanto a brasileira, camisa 10 da Seleção, comanda o ataque, Lawrence atua na defesa. Desde 2020, as duas jogam juntas no Orlando Pride.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)