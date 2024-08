VÍDEO: Marta e Rayssa Leal 'batem cabelo' ao som de 'Voando pro Pará', de Joelma

Rayssa Leal e Marta são uma das representantes do Brasil no Jogos Olímpicos de Paris 2024 mais amadas pelo público. Elas retornam ao Brasil com medalhas de bronze e prata, respectivamente.

No seu perfil no Instagram, a skatista publicou um vídeo ao lado da Rainha do futebol e encantou os seguidores. As duas dançavam "Voando pro Pará", da paraense Joelma.

Durante a madrugada, ela curtem bastante ao lado de outras pessoas. Inclusive, elas chegam a "bater cabelo" e fazem a coreografia igual a cantora cametaense.

Ao fundo, as atletas medalhistas, Gabi Nunes, Karolin e Vitória Yaya, também mostram gigando com a música.

“4 da manhã. Nós tá como (sic)”, escreveu Rayssa.