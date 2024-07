Olimpíadas 2024: Música da Joelma, 'Voando pro Pará' toca em jogo de vôlei do Brasil

A Seleção feminina de vôlei estreia nesta segunda-feira (29) nas Olimpíadas de Paris contra a equipe do Quênia. Na partida, que está em andamento, o hit da cantora paraense Joelma agitou a quadra de Paris no segundo set da disputa.

O DJ da quadra, figura comum nos jogos de vôlei, selecionou a música "Voando pro Pará", que foi hit no Brasil e no mundo em 2023, para tocar na partida entre os intervalos dos pontos. Apesar de ter sido lançada em 2016, foi no último ano que a música de Joelma estourou e chegou a figurar no top 200 do Spotify.

VEJA MAIS

Nas Olimpíadas, a seleção brasileira feminina de vôlei está no grupo B, que tem o Quênia, Japão e Polônia. O Brasil precisa garantir pelo menos duas vitórias na chave para passar com tranquilidade para as quartas de final.

Superior à seleção adversária, a equipe brasileira vence a partida por 2 sets a 0 e encaminha vitória na estreia dos Jogos Olímpicos de Paris.