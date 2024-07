Brasil conquistou 3 medalhas em 17 minutos e 'abriu contagem' nos Jogos Olímpicos de Paris

Depois de passar o primeiro dia de disputa por medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em branco, o Time Brasil proporcionou três celebrações em curtíssimo espaço de tempo neste domingo. Em 17 minutos, o torcedor brasileiro vibrou com os bronzes conquistados por Rayssa Leal no skate street e pela judoca Larissa Pimenta na categoria até 52 kg, além da prata de Willian Lima, também no judô, entre os competidores de até 66 kg.

Os eventos simultâneos dividiram a atenção nas transmissões oficiais de TV e causaram ansiedade em quem acompanhava. O maior drama se desenhava na disputa do skate, na qual Rayssa Leal foi aquém do esperado em sua nota da etapa de voltas e mostrava dificuldades para se recuperar na fase de manobras individuais.

Enquanto a maranhense de 16 anos penava para conseguir alcançar as notas das adversárias, estacionada na quinta posição, Willian Lima era derrotado na final do judô, na Arena Campo de Marte.

Lima não pertencia à lista de favoritos antes do início do evento na capital francesa, mas superou fortes adversários para chegar à decisão. O paulista de Mogi das Cruzes perdeu o ouro para o japonês Hifumi Abe, agora bicampeão olímpico, às 13h01 (horário de Brasília), e ficou com a prata.

Durante a final, não conseguiu encaixar os golpes e viu o japonês ser mais agressivo. Não demorou para o primeiro wazari a favor de Abe. Pouco depois, outro wazari sacramentou a derrota do brasileiro no tatame francês.

Na Arena La Concorde, onde são disputadas as provas de esportes radicais e do breaking, Rayssa continuava sua batalha contra o nervosismo. Quando a maranhense esperava o desempenho das outras competidores depois de assumir o terceiro lugar, mais uma medalha brasileira saiu na Arena Campo de Marte. Às 13h17, Larissa Pimenta levou o bronze ao superar a italiana Odette Giuffrida após campanha de superação.

Durante toda a luta com a italiana, Larissa foi quem ficou mais perto de encaixar golpes. Porém, o combate foi parelho, e a brasileira recebeu duas punições. O empate persistiu levando a decisão do bronze ao golden score. Mesmo com mais fôlego, Larissa não conseguiu encaixar o golpe, mas a adversária recebeu três punições e foi derrotada.

Passado um minuto da conquista de Pimenta, às 13h18, foi confirmado o bronze de Rayssa Leal, que se derramou em lágrimas ao ouvir a notícia. No meio desses 17 minutos de conquistas, Ana Sátila bateu na trave na disputa do K1 da canoagem slalom e terminou em quarto lugar, mas ainda vai disputar as provas de canoa (C1) e caiaque cross.