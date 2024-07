Willian Lima, do Judô, conquista 1ª medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

O judoca Willian Lima conquistou a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, neste domingo (28/7). O atleta brasileiro foi superado pelo japonês Himufibi Abe na final da categoria até 66kg e garantiu a medalha de prata. A conquista de Willian representou a 25ª medalha do Brasil no judô em Olimpíadas, sendo a quarta de prata. Ao todo, o país acumula quatro medalhas de ouro e 17 de bronze na modalidade.

Willian quebrou um recorde pessoal. O paulistano de 24 anos conquistou a medalha logo em sua primeira participação nos Jogos Olímpicos. Atualmente, Willian ocupa a oitava posição no ranking mundial de judô.

Trajetória

Natural de São Paulo, Willian Lima seguiu os passos de seu treinador no clube Pinheiros, Leandro Guilheiro, que possui duas medalhas de bronze em Jogos Olímpicos (Atenas-2004 e Pequim-2008). Inicialmente interessado em natação, Willian mudou para o judô devido a restrições de idade e altura para a escolinha de natação.

Desde 2019, Willian tem se destacado nas principais competições de judô. Ele foi medalha de ouro no Campeonato Mundial de Marrakech de 2019 e conquistou o bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023. Além disso, venceu seu primeiro título do circuito mundial no Grand Prix de Zagreb, na Croácia.