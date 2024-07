Olimpíadas 2024: Willian Lima avança às finais do judô e Brasil garante primeira medalha

O judoca Willian Lima avançou às finais na categoria de peso 66kg, após vencer Baskhuu Yondonperenlei, da Mongólia, pelas quartas de final, e Gusman Kyrgyzbaeyv, do Cazaquistão, na semifinal, na Arena Champs de Mars. Com isso, o Brasil tem a possibilidade de conquistar sua primeira medalha nas Olimpíadas 2024, em Paris, na manhã deste domingo (28/7).

Lima garantiu sua vaga na final com um ippon no golden score. Ele enfrentará o japonês Hifumi Abe na final. No ranking internacional, Willian ocupa a 8ª posição.

Durante o combate, o judoca brasileiro perdeu uma lente de contato, pegou-a no tatame e recolocou-a no olho antes de retomar a luta, o que gerou comentários nas redes sociais. Confira: