Olimpíadas: Quem é Willian Lima, primeiro atleta do Brasil a ganhar medalha nos jogos de 2024

O Brasil já garantiu uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O judoca Willian Lima aplicou um ippon em Gusman Kyrgyzbayev, do Cazaquistão, na semifinal e assegurou uma vaga na final da categoria até 66 kg do judô. O brasileiro conquistou a prata, enfrentando o japonês Abe Hifumi, atual campeão olímpico, que aplicou um ippon em Lima.

Willian venceu três adversários antes da semifinal. A primeira luta foi contra o uzbeque Sardor Nurillaev, depois, venceu Serdar Rahimov, do Turcomenistão, no Golden Score. Nas quartas de final, a vitória também veio no Golden Score contra Baskhuu Yondonperenlei, da Mongólia.

O brasileiro levou o Brasil de volta a uma final do judô masculino depois de 24 anos — a última decisão foi nos Jogos de Sydney-2000. Willian Lima também conquistou a 25ª medalha do judô em Jogos Olímpicos.

Treinado por campeão olímpico

O paulista de 24 anos seguiu os passos de seu treinador no Pinheiros, Leandro Guilheiro, dono de duas medalhas de bronze em Jogos Olímpicos (Atenas-2004 e Pequim-2008), e conquistou sua medalha na categoria até 66 kg. Para chegar até lá, manteve a superstição de usar o mesmo banheiro durante toda a competição.

Inicialmente, William queria ser nadador, mas por não ter idade nem altura para a escolinha de natação, decidiu fazer judô até que atendesse aos requisitos para a natação.

Desde 2019, ele participa das principais competições de judô, tendo sido medalha de ouro no Campeonato Mundial de Marrakech de 2019. Antes de chegar ao pódio olímpico, conquistou o bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, e venceu seu primeiro título do circuito mundial no Grand Prix em Zagreb, na Croácia.

Willian é pai de Dom Lima e casado com Maria Julia. Gosta de passar o tempo com a família, lendo ou tocando violão.