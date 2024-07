Larissa Pimenta garante a segunda medalha do Brasil e do judô nas Olimpíadas 2024

Neste domingo (28), Larissa Pimenta garantiu a segunda medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris ao superar a italiana Odette Giuffrida na disputa pelo bronze. A judoca do Pinheiros conquistou sua primeira medalha olímpica, marcando um momento histórico em sua carreira.

Este bronze é a 18ª medalha do Brasil na história do judô olímpico, elevando o total para 26, com quatro de ouro, quatro de prata e agora 18 de bronze.

William Lima havia conquistado a primeira medalha do Brasil nesta edição dos Jogos, levando a prata na categoria até 66 kg.

Esta é a segunda participação olímpica de Larissa Pimenta. Em Tóquio, ela foi eliminada nas oitavas de final pela bicampeã Uta Abe.