Olimpíadas: Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel avançam às oitavas no surfe

Neste domingo (28), no segundo dia das competições de surfe nos Jogos Olímpicos de Paris, em Teahupoo, na Polinésia Francesa, participam da disputa somente os surfistas que caíram na repescagem.

No round 2, com baterias eliminatórias, os competidores tinham que vencer para continuar sonhando com medalha nas Olimpíadas de Paris.

O surfe é o único esporte sediado fora da França.

As brasileiras Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel conseguiram sobreviver na repescagem e se classificaram às oitavas de final.

Hoje, Tati entrou na água para tentar continuar na briga pela medalha de ouro ao enfrentar Candelaria Resano, surfista da Nicarágua. Faltando 5 minutos, a brasileira pegou a primeira onda dela na disputa. Conseguiu um bom tubo e tirou 5.50, enquanto a surfista da Nicarágua teve dificuldades de encontrar as boas ondas. Candelaria somou apenas 3.30, enquanto a brasileira liderou com facilidade com um somatório de 9.50 e avançou às oitavas de final nas Olimpíadas.

VEJA MAIS

Competindo pela primeira vez em Teahupoo e nos Jogos Olímpicos, Tainá Hinckel competiu contra a canadense Sanoa Dempfle-Olin em um mar desafiador e com poucas ondas. Como os tubos não estavam aparecendo neste domingo, a brasileira decidiu apostar nas manobras para enfrentar a adversária.

Faltando 15 minutos, as duas encontraram ondas na média dos três pontos, mas a brasileira levou a melhor. Tainá assumiu a liderança e avançou às oitavas de final em Teahupoo.