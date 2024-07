Rebeca Andrade se classifica para 5 finais; Júlia Soares na trave e Flávia no individual geral

A equipe do Brasil brilhou nas classificatórias da ginástica artística nos Jogos de Paris, com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira.

Rebeca é quem lidera o time brasileiro rumo à classificação para a final por equipes, além de ter garantido sua vaga nas finais do individual geral, salto, trave e solo. A brasileira garantiu cinco finais, mas ficou fora da decisão das assimétricas. Flávia Saraiva fará companhia à amiga no individual geral, e Júlia Soares, caçula da seleção com 18 anos, se classificou para a final de trave.

Vale lembrar, que Simone Biles não conseguiu nota para a final das barras assimétricas, e estará exatamente nas mesmas decisões de Rebeca.

A equipe brasileira se classificou às finais em quarto lugar com 166.499. Ficou atrás apenas de Estados Unidos, com 172.296, Itália, com 166.861, e China, com 166.628.

No individual geral, Rebeca conquistou 57.700 e se classificou em segundo lugar, atrás de Simone, que somou 59.566. Flávia Saraiva, com 54.199, passou em 11º entre as 24 finalistas.

Jade Barbosa ficou de fora. A brasileira se classificou em 20º, mas não poderá disputar a final porque a regra só permite a participação de duas atletas por país.