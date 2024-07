Olimpíadas: Bia Haddad vence e Laura Pigossi é eliminada no tênis

A brasileira Bia Haddad Maia começou os Jogos Olímpicos de Paris com vitória. Neste domingo (28), que é atual número 22 do mundo, ganhou da francesa Varvara Gracheva, 68ª no rankinga WTA. A vitória veio por 2 sets a 1 com parciais de 6/4, 4/6 e 6/0 na quadra Simonne-Mathieu em Roland Garros.

A brasileira venceu o primeiro set, mas tomou um susto no segundo. Quando veio o terceiro set ela se recuperou e venceu sem grandes dificuldades e ainda aplicou um 'pneu' na adversária.

Bia Haddad Maia vai encarar a eslovaca Anna Karolína Schmiedlová. Além disso, nas duplas, ela vai jogar ao lado de Luisa Stefani contra as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang, em jogo que deveria ter sido realizado no sábado (27), mas foi adiado por conta das chuvas em Paris.

Já a brasileira Laura Pigossi foi eliminada na primeira rodada na disputa do simples feminino após perder para a a ucraniana Dayana Yastremska por 2 a 1 (3-6, 7-5 e 6-0). A vencedora agora enfrentará a colombiana Camila Osorio na segunda rodada.