Ana Sátila lamenta 4º lugar e agradece apoio em Paris-2024: 'Sonhei muito com a medalha'

A quarta colocação obtida neste domingo no K1 da canoagem slalom dos Jogos de Paris-2024 deixou um misto de satisfação, emoção e também de frustração para a atleta brasileira Ana Sátila.

Feliz pelo desempenho histórico, ela reconheceu que esteve muito perto de realizar o sonho de subir no pódio. "Estou feliz com a caminhada que tive até aqui. Trabalhamos muito e tive uma equipe muito dedicada. Mas é muito difícil, para um atleta olímpico, chegar tão próximo de uma medalha e não conseguir conquistar", afirmou Ana.

Passada a frustração, ela agora quer tirar lições desse momento difícil. "Quero analisar muito bem tudo o que aconteceu, ver onde eu perdi tempo, e voltar mais forte para competir no C1, e no caiaque cross com a cabeça no lugar", comentou.

Com duas categorias ainda para competir, a atleta disse que agora o momento é de manter o foco para conseguir mais resultados satisfatórios. "É levantar a cabeça nas provas que restam para continuar dando o meu melhor nos Jogos. Eu estou muito orgulhosa de tudo", disse em tom emocionado.

Para Ettori Ivaldi técnico da Canoagem Slalom, o quarto lugar do Brasil em Paris é bastante representativo. "A Ana foi muito bem na final, teve um ótimo desempenho. Ela esteve bastante focada na competição e agora é manter o ritmo para as provas que restam na canoagem", comentou o treinador.

Em sua quarta participação olímpica, Ana Sátila chegou perto do pódio no K1 da canoagem slalom neste domingo. A brasileira de 28 anos terminou na quarta colocação, melhor resultado do Brasil na canoagem slalom em Jogos Olímpicos, a 1s75 da medalha de bronze.